Kendall Waston regresó a La Sele e hizo un gran partido con la Tricolor ante Honduras, en San Pedro Sula. Este lunes nos medimos a Nicaragua y el Gigante vuelve a dar de qué hablar.



El zaguero de Millonarios de Colombia, Juan Pablo Vargas destacó la importancia que tiene Waston en el equipo de todos.

“Kendall es importantísimo para el grupo, contagia con su trabajo, su alegría, su forma de ser y liderazgo. Se acerca a todos, les habla y trata de darles un consejo. Es importante y en la cancha el rival teme cuando Kendall va al ataque. Nos ha venido muy bien”, mencionó el defensa de la Selección Nacional en conferencia.

Vargas también alabó no solo el gran trabajo en la zona defensiva si no también del grupo en general.

“Es solidez, confianza, liderazgo y si todo eso se junta, junto al buen trabajo de la zona defensiva incluyendo volantes y extremos será muy bueno. Que en Honduras no sufriéramos habla de un buen trabajo. Fue un buen trabajo de todo el equipo”, agregó Juan Pablo.

El regreso de Waston fue de suma importancia al conjunto de Miguel Herrera en el partido ante los catrachos, siendo uno de los jugadores más relevantes, obteniendo una puntuación 7.1 según Sofascore.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra

Foto: Archivo