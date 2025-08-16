Los recientes casos de agresiones contra oficiales de policía en nuestro país representan algo más que simples actos de violencia: constituyen un síntoma alarmante de la erosión de valores fundamentales que han caracterizado históricamente a la sociedad costarricense. Cuando el respeto hacia las fuerzas del orden se desvanece, cuando los insultos se transforman en golpes y estos en disparos, estamos presenciando no solo un ataque contra la institucionalidad, sino una fractura profunda en el tejido social que nos define como nación.

Los datos son contundentes y preocupantes. Solo en el pasado mes de julio, registramos múltiples incidentes que van desde disparos contra patrullas en Los Chiles hasta agresiones físicas contra oficiales en Matapalos. Estos hechos, que ocurren con una frecuencia cada vez mayor, no pueden ser vistos como casos aislados, sino como manifestaciones de un problema estructural que demanda nuestra atención inmediata.

Como señala la criminóloga Tania Molina, esta falta de respeto es multifactorial y se concentra especialmente en comunidades donde la gobernanza criminal ha distorsionado las percepciones sociales, convirtiendo a los delincuentes en “benefactores” y a los policías en enemigos. Esta inversión de valores es particularmente grave en un país que tradicionalmente ha basado su estabilidad democrática en el respeto a las instituciones y el Estado de Derecho.

El problema trasciende la mera cuestión de seguridad pública. Cuando una sociedad normaliza la agresión hacia quienes representan la autoridad legítima, está enviando un mensaje peligroso a las nuevas generaciones. Si hoy toleramos que se insulte, agreda o dispare contra un oficial de policía que cumple con su deber, ¿qué estamos enseñando sobre el respeto hacia los padres, los maestros, los adultos mayores, los vecinos y, en general, hacia todos los miembros de nuestra comunidad?

Esta situación no puede ser responsabilidad exclusiva de las autoridades policiales o del sistema de justicia. Requiere una respuesta integral que involucre a toda la sociedad. Las familias costarricenses deben retomar su papel como primeras formadoras de valores, enseñando desde temprana edad que el respeto a la autoridad legítima no es una opción, sino un deber ciudadano fundamental.

El respeto ha sido históricamente una característica distintiva del ser costarricense. Perderlo representaría no solo un retroceso como sociedad, sino una traición a los valores que nos han permitido mantener la estabilidad y la paz social durante décadas. No podemos permitir que la violencia criminal termine por corroer también nuestros principios fundamentales.