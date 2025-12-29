El reciclaje debe ser una obligación, no la excepción en la capital

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

San José aspira a ser capital moderna, pero en materia de residuos sigue atrapada en un modelo que no funciona. El propio Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2026-2031 lo admite: 6 de cada 10 comercios no separa su basura. Un 65,3% incumple, pese a estar en zonas con cobertura total del servicio. Eso significa más camiones rumbo al relleno sanitario y menos opciones reales de recuperación. Las campañas no han logrado cambiar la conducta de un sector que genera enormes volúmenes de desechos y debería dar el ejemplo.

Si el comercio no separa, el reciclaje nunca despegará. Pero el problema es más profundo. Aún con recolección diferenciada formal, menos del 2% de los residuos se logra valorizar. En 2025 la cifra fue 1,6%. Es casi nada. Es el reflejo de un sistema con fallas estructurales: contaminación de materiales, precios inestables, pocos gestores autorizados y costos operativos que se comen cualquier retorno económico. La Municipalidad es clara: reciclar no genera ganancias suficientes para sostenerse; se paga con la tasa ciudadana, y mantener el sistema cuesta caro. El esfuerzo no compensa el impacto.

Mientras el modelo se ahoga, la capital se ensucia. Y la población paga dos veces: con impuestos y con una ciudad llena de basura que no se procesa como debería. No es un tema “verde” únicamente, es de gestión pública eficiente. Cuando solo 2% se aprovecha, la discusión deja de ser ambiental y pasa a ser administrativa. Algo está mal en el diseño, en los incentivos y en el control.

El nuevo plan abre una ruta distinta: jerarquizar el manejo de residuos, priorizando evitar su generación, reducir consumo, extender la vida útil y tratar solo lo inevitable. Incluye sanciones más fuertes, trazabilidad tecnológica, compostaje, aprovechamiento energético y alianzas con el sector privado y la ciudadanía. Está en discusión pública y aún no tiene fecha de arranque, pero al menos reconoce lo que el cantón necesitaba aceptar hace tiempo: reciclar no basta cuando nadie separa y el sistema no se sostiene.

San José no puede seguir en piloto automático. Los comercios deben asumir su cuota de responsabilidad, y el gobierno local tiene que traducir el diagnóstico en acción real, con fiscalización y consecuencias. La capital merece un modelo que funcione. Y los josefinos, un servicio que dé resultados, no excusas.