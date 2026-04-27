El Real Madrid confirma lesión de Mbappé en su muslo izquierdo

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, confirmó este lunes el club español, sin precisar la duración de la baja de su estrella.

El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un “músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.

Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona.

Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.

Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.