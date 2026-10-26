El rapero y cantante Chris Brown es condenado a prisión

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El rapero y cantante estadounidense de R&B Chris Brown, expareja de Rihanna, fue condenado este lunes en Londres a ocho meses de prisión en suspenso por una pelea ocurrida en 2023 en una discoteca británica.

Al dictar la sentencia, el juez Tony Baumgartner, del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, consideró que “ni una multa ni una pena de trabajo comunitario podrían reflejar la gravedad de los actos reiterados de violencia” cometidos por Chris Brown.

“Un acto de violencia de este tipo en una discoteca abarrotada es grave”, subrayó el juez, quien le impuso una pena de ocho meses de prisión en suspenso.

El rapero, de 37 años, se había declarado culpable en julio por esta pelea ocurrida en Tape, un club del exclusivo barrio londinense de Mayfair, donde golpeó con una botella al productor musical Abraham “Abe” Diaw, entre otras agresiones.

La fiscal Claire Campbell describió el incidente, ocurrido el 19 de febrero de 2023, como “una agresión violenta y no provocada, cometida por Brown y Akinlolu (Omololu Akinlolu, un productor musical) en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear dos veces en la cabeza a la víctima”.

Posteriormente, ambos hombres también golpearon a la víctima con puños y patadas.

El cantante fue detenido en mayo de 2025 en un hotel de cinco estrellas de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, poco después de llegar al Reino Unido en un avión privado para ofrecer una serie de conciertos.

Permaneció detenido durante casi una semana antes de ser puesto en libertad bajo fianza el 21 de mayo, por un monto de 5 millones de libras (6 millones de euros).

El juez también lo autorizó a salir del país para actuar en su gira europea, que comenzaba días después en Ámsterdam.

Chris Brown alcanzó la fama en la década de 2000 con canciones como “Kiss, Kiss” y “Run It!”. Sin embargo, la carrera del ganador de dos premios Grammy se vio empañada en varias ocasiones por acusaciones de violencia, en particular de violencia doméstica.

Fue declarado culpable de haber agredido físicamente a Rihanna, quien entonces era su pareja, antes de la ceremonia de los premios Grammy de 2009. Como consecuencia, la superestrella del pop tuvo que ausentarse de la gala anual de la industria musical.