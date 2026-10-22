El Puma se suma a Pimpinela y Amanda Miguel para una noche de despecho

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, es el tercer artista confirmado para el festival ICONOS, que reunirá a grandes figuras de la música romántica el próximo 13 de diciembre en el Estadio Nacional.

Foto: Cortesía

El espectáculo ofrecerá más de cuatro horas de música bajo el lema “Amor, despecho y pasión”, con un repertorio cargado de canciones que han marcado generaciones.

El intérprete de éxitos como “Dueño de nada”, “Culpable soy yo”, “De punta a punta” y “Agárrense de las manos” compartirá escenario con el dúo argentino Pimpinela y la cantante Amanda Miguel.

La producción anunció que todavía falta revelar a un cuarto artista internacional, cuyo nombre se dará a conocer en las próximas semanas.

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La preventa de entradas comenzará este jueves 22 de octubre a las 2 p. m. en Linke-Arte.com, para todos los medios de pago.

Los precios serán de ₡29.900 para Gradería General Económica, ₡37.500 para Platino, ₡55.500 para Super Fan y ₡72.000 para ICONOS Experience, montos a los que se deben sumar los cargos por servicio.

Quienes compren durante esta primera etapa tendrán acceso a la programación completa del festival, incluida la presentación del cuarto artista.