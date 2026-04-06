El PSV besa la copa 

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Haya, Países Bajos, AFP. – El PSV Eindhoven se convirtió en el campeón de los Países Bajos por vez 27 en su historia al término de la jornada 29 de la Eredivisie.

Tras vencer el sábado al FC Utrecht (4-3), los hombres de Peter Bosz aprovecharon el tropiezo del Feyenoord Rotterdam el domingo en Volendam (0-0) para obtener la certeza matemática de proclamarse campeones a cinco jornadas del final de la competición.

Con 23 victorias y tan solo 4 derrotas, el PSV, con 71 puntos, ha completado una campaña que le permite contar con 17 unidades de ventaja sobre su perseguidor.

El internacional marroquí Ismael Saibari y el neerlandés Guus Til, autores respectivamente de 14 y 13 goles, han sido los principales artífices de esta cifra.

El club del Philipsstadion volverá así a la Liga de Campeones la próxima temporada.