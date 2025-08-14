Udine, Italia.- Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en la tanda de penales 4-3, tras empatar 2 a 2 con el Tottenham en Udine, Italia.

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39’) y del argentino ‘Cuti’ Romero (48’), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85’) y al portugués Gonçalo Ramos (90’+4’).

Sin prórroga, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel.

“Estoy orgulloso. No hemos tenido todavía mucha preparación, pero el fútbol no es solo una cuestión física, también es algo mental”, declaró el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, a Canal Plus.

Ante la misma televisión francesa habló el entrenador Luis Enrique, que dijo que este trofeo era “importante” para el club. “Estamos contentos por nuestros hinchas, aunque debemos mejorar. Espero mucho más de mis jugadores”, puntualizó.

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes triunfadores de la Liga de Campeones y la Europa League de la pasada temporada.