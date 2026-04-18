El proyecto de Agua para la Bajura de Guanacaste

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Nos debe llamar a profunda reflexión la situación que se presenta en Guanacaste, que a pesar de que ha tenido el más grande desarrollo turístico del país, con hoteles cinco estrellas y con un gran desarrollo urbanístico, es una de las tres provincias más pobres de Costa Rica, junto con Limón y Puntarenas.

Es decir, el desarrollo turístico ha aportado para el crecimiento económico del país, pero no aportado significativamente para el desarrollo social, que disminuya la pobreza y la desigualdad social en Guanacaste.

Se han dado voces de alerta sobre problemas de abastecimiento de agua potable y de deterioro del medio ambiente en Guanacaste, sería interesante conocer si las entidades públicas que tienen que cumplir funciones de fiscalización han realizado estudios y recomendaciones sobre el particular. Se requiere de una política social de inclusión. Se necesita una considerable expansión de los mecanismos que permitan ampliar las capacidades de todos, especialmente los más desfavorecidos, al tiempo que se incrementan las oportunidades, no solo sustentada en el desarrollo turístico y la agricultura, y que se propicie que cada persona tenga acceso a ellas, lo que le permitirá ser sujeto de su propio desarrollo, es decir poseer los medios para progresar por su propio esfuerzo.

Es pertinente señalar algunas medidas que se propusieron en la Cumbre de las Américas y que pueden aplicarse en Guanacaste para lograr el desarrollo social: “Promover el crecimiento económico con equidad e inclusión social por medio del fortalecimiento de las cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las industrias culturales, así como las iniciativas de economía popular y otras unidades de producción, la innovación y la competitividad en los países.

Es de reconocer que el Gobierno actual realizó proyectos para mejorar la situación social y económica de Guanacaste y el proyecto más importante es “El proyecto Agua para la Bajura”, que es clave para Guanacaste, ya que busca solucionar la escasez de agua en la región, que ya tiene un 20% de avance, que por muchos años se intentó, pero hasta este Gobierno se concretó.

Este proyecto tiene cuatro componentes principales: riego agrícola y pecuario y beneficiará a más de 18.000 hectáreas productivas y más de 700 productores.

Generación eléctrica: producirá 7 MW de energía que se incorporarán al Sistema Eléctrico Nacional.

Abastecimiento de agua potable: proveerá agua a más de 500.000 personas en Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Hojancha.

Riego para zonas turísticas: impulsará el desarrollo económico sostenible en la región.

La inversión total es de más de $673 millones, financiados principalmente por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Estado. Se espera que la construcción de la presa y el embalse comiencen en 2026 y 2030 sea el año en que se resuelvan los problemas de agua en la región. Solucionar la crisis hídrica en Guanacaste es vital para garantizar el consumo humano, impulsar el desarrollo turístico y agrícola, y mejorar la calidad de vida ante la vulnerabilidad climática.

La escasez genera desigualdad y conflictos socioambientales, por lo que fortalecer acueductos (ASADAS) e infraestructura es una prioridad urgente.

La Universidad de Costa Rica ha indicado sobre la “Importancia Clave de Solucionar el Problema del Agua” en Guanacaste por aspectos como:

salud y calidad de vida: garantizar el acceso a agua potable de calidad para el consumo humano y sanitario en las comunidades locales, superando la distribución desigual.