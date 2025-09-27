El Teatro Auditorio Nacional de Costa Rica abrió la convocatoria para talentos que deseen formar parte de su musical del clásico “El Principito”.

La producción busca cantantes, actores y bailarines para interpretar los icónicos personajes de la historia, entre ellos El Principito, El Aviador, La Rosa, El Rey, El Zorro, La Serpiente, El Vanidoso, El Bebedor, entre otros.

Las personas interesadas deben enviar su material digital antes del martes 30 de setiembre.

Las instrucciones específicas indican que los aspirantes deben grabar un video de máximo dos minutos interpretando una canción de teatro musical con influencias pop.

En el caso de los bailarines, deben sumar otro video que demuestre su técnica en baile.

Los videos deben ser grabados exclusivamente para esta audición, sin edición ni producción de estudio, y subidos a plataformas como YouTube o Vimeo con la privacidad adecuada.

Además, se solicita incluir dos fotografías, una de rostro y otra de cuerpo entero, y un currículum.

Cada archivo debe tener un peso máximo de 10 MB y todo debe enviarse al correo electrónico elprincipito2026@gmail.com.

Los candidatos preseleccionados serán convocados a una audición el martes 7 de octubre.