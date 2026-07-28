El presidente de la FIFA señala que los críticos se encargaron de difundir odio

París, Francia, AFP. – El presidente de la FIFA Gianni Infantino cargó contra los críticos del Mundial 2026, acusándolos de difundir “odio y rumores falsos” y argumentando que el torneo ofreció “solo alegría y felicidad”.

En una carta abierta publicada en la web de la FIFA y compartida en la cuenta de Instagram de la institución, así como en la personal del presidente, Infantino pidió a los detractores “reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol” luego de un torneo marcado por controversias como el precio de los boletos o los problemas para obtener visados.

“Lamento que el odio y las críticas los haya consumido hasta el punto de que se perdieran todo”, escribió el italosuizo de 56 años. “A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan sentados detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”. “No hubo violencia ni incidentes: seguridad absoluta y únicamente alegría y felicidad”.

Los meses previos a la celebración del Mundial en Canadá, México y Estados Unidos estuvieron marcados por los temores a los precios elevados, la tensión geopolítica, la sombra de los conflictos y la amenaza de un brutal calor en el verano de los tres países anfitriones.

La participación de Irán, en el contexto de la guerra que mantiene abierta con Estados Unidos, además de la crisis interna de Haití y la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo trajo también un mayor escrutinio a las restricciones de viaje y visados.

El árbitro somalí Omar Artan, al que le fue denegada su entrada en Estados Unidos, personificó la dura represión a la inmigración del presidente Donald Trump. Sin embargo, Infantino defendió la forma en que FIFA gestionó el torneo. “Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos”, dijo. “La selección iraní recibió visados para entrar porque el fútbol representa la paz. No tiene que ver con la política”.