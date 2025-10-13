Todo está listo para que la Selección Nacional juegue esta noche contra Nicaragua en un partido clave para asegurar el boleto hacia la Copa del Mundo 2026.

Aunque aún falta confirmación oficial, Miguel Herrera saldría a la cancha con la siguiente alineación probable:

Keylor Navas



Haxzel Quirós



Francisco Calvo



Juan Pablo Vargas



Kendall Waston



Joseph Mora



Aarón Murillo



Josimar Alcocer



Kenneth Vargas



Manfred Ugalde



Alonso Martínez

A pocas horas del enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua, correspondiente a la cuarta jornada de la fecha FIFA, la Federación Costarricense de Fútbol ha confirmado la venta de 29,000 entradas para el evento, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra