Todo está listo para que la Selección Nacional juegue esta noche contra Nicaragua en un partido clave para asegurar el boleto hacia la Copa del Mundo 2026.
Aunque aún falta confirmación oficial, Miguel Herrera saldría a la cancha con la siguiente alineación probable:
- Keylor Navas
- Haxzel Quirós
- Francisco Calvo
- Juan Pablo Vargas
- Kendall Waston
- Joseph Mora
- Aarón Murillo
- Josimar Alcocer
- Kenneth Vargas
- Manfred Ugalde
- Alonso Martínez
A pocas horas del enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua, correspondiente a la cuarta jornada de la fecha FIFA, la Federación Costarricense de Fútbol ha confirmado la venta de 29,000 entradas para el evento, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.
Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador Grupo Extra