El plan perfecto para vacaciones: dinosaurios, dragones y teatro

Las vacaciones de medio año llegan con una propuesta pensada para toda la familia. El Museo de los Niños abrió las puertas de “Tierra de Gigantes: Una Expedición Inmersiva”, una exhibición que reúne dinosaurios, dragones e insectos gigantes animatrónicos en un recorrido lleno de aventura, tecnología y entretenimiento.

La experiencia estará disponible del 27 de junio al 2 de agosto, de martes a domingo, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., ofreciendo más de 15 espacios temáticos con ambientaciones, proyecciones de gran formato, hologramas, zona de fósiles, photobooths y áreas interactivas para niños y adultos.

Dinosaurios, dragones e insectos gigantes

Los visitantes podrán conocer de cerca 28 figuras animatrónicas de gran tamaño, entre ellas el Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Neovenator, Iguanodon y un enorme Parasaurolophus.

La expedición también incluye impresionantes dragones de hielo, roca y fuego, además de un dragón de tres cabezas. A esto se suman insectos gigantes como hormigas, mariquitas, arañas, zancudos y libélulas, que buscan sorprender a personas de todas las edades.

Entradas y paquetes familiares

La entrada general tiene un costo de ¢4.000 por persona e incluye el acceso a la exhibición temporal, las 46 salas interactivas del Museo de los Niños y el Museo Penitenciario.

Quienes deseen asistir en grupo podrán aprovechar los paquetes familiares:

Combo para 3 personas: ¢11.000

Combo para 4 personas: ¢14.000

Combo para 5 personas: ¢18.000

Las entradas están disponibles en miboleteria.org y en la boletería del museo hasta las 4:00 p. m.

Horarios y precio del espectáculo

Las funciones serán a las 11:00 a. m., 1:00 p. m. y 2:30 p. m. durante ambos días.

La entrada cuesta ¢5.000 por persona e incluye el acceso al espectáculo, la exhibición “Tierra de Gigantes” y las salas interactivas del Museo de los Niños.

Una experiencia para disfrutar en familia

El director de Comunicaciones, Imagen y Marca del Museo de los Niños, Ronny Jiménez Jiménez, señaló que la institución busca ofrecer actividades que permitan compartir tiempo en familia durante las vacaciones.

“En el Museo de los Niños sabemos lo importante que es compartir tiempo en familia. Por eso, en cada temporada de vacaciones nos esmeramos por ofrecer una propuesta mágica y atractiva para que la disfruten personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa”, indicó.

Para más información, las personas pueden consultar las redes sociales del Museo de los Niños o comunicarse al WhatsApp 7003-7070.