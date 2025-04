Miguel “El Piojo” Herrera conversó con Diario Extra sobre sus primeros cuatro meses al frente de la Selección Nacional. El técnico mexicano abordó todos los temas: su insistencia por contar con Keylor Navas bajo los tres palos, sus dudas respecto a la eventual presencia de Alajuelense en el Mundial de Clubes de la FIFA, y hasta sus impresiones sobre la comida tica.

¿Qué es lo más complicado de dirigir una selección en comparación con un club?

—Lo más difícil es seleccionar jugadores. A veces nos equivocamos. El técnico de club trabaja todos los días con su equipo, los conoce en el día a día y no puede cambiar su grupo; tiene 25 futbolistas y con ellos debe afrontar todo el torneo. En cambio, el seleccionador debe observar, dar seguimiento constante y elegir a quienes estén en buen ritmo y alto nivel.

¿La presión es la misma?

—No, porque uno tiene a los jugadores muy poco tiempo. Un técnico de club tiene 22 fechas; puede empezar mal y cerrar bien, y todo se acomoda. En selección, solo hay dos fechas FIFA cada cierto tiempo. Si no te va bien, vas retrocediendo y la gente comienza a dudar. En un torneo oficial apenas jugás tres o cuatro partidos, y si no rendís en los dos primeros, prácticamente estás fuera. Esa es la gran diferencia.

¿El sistema utilizado ante Belice se definió por los jugadores disponibles o por la fragilidad del rival?

—A mí me gusta trabajar la mayoría de los sistemas, para que cuando se cambie, el jugador lo entienda. Vimos al rival y el trabajo previo de la Selección, y propusimos dos ideas que nos parecieron idóneas. Aunque se habló de una línea de cinco, contra este rival prácticamente jugué con línea de tres, usando dos extremos para tener más gente arriba. Se trata de dominar la idea para superar al rival.

¿Qué características debe tener un lateral en una línea de cuatro o de cinco?

—En línea de cuatro, el lateral debe saber cerrar al segundo palo y marcar bien. Su recorrido es más largo, desde atrás hasta centrar. En una línea de cinco, el carrilero tiene más tareas defensivas y ofensivas: debe cerrar por detrás del central, cubrirle la espalda, apretar al volante, y llegar más veces al área rival. Son perfiles diferentes.

¿Cómo analiza el rendimiento de los laterales ante Belice?

—Al final, los dos Mora me llenaron el ojo: tanto Joseph como Carlos lo hicieron muy bien. Tienen buena marca, recorrido, centros precisos, y van bien en el juego aéreo. Taylor también cumplió. Lassiter aporta más ataque, aunque quizás menos marca, porque es un volante natural. Eso es lo que uno evalúa en esos sectores.

¿Es viable armar el mediocampo con un único volante de contención?

—Sí. Lo estamos buscando. Bran lo hizo muy bien. Galo también, aunque salió por lesión. Bran demostró que puede recuperar, distribuir y cumplir con la función ofensiva: disparó cuatro veces y metió dos goles. Con esa efectividad, no puedo reclamarle nada.

¿Dónde cree que puede aprovechar mejor a Brandon Aguilera?

—Como volante por izquierda o como doble cinco con salida. Tiene gran manejo de balón y recorrido. Lo observé en la Copa América y me llenó el ojo. Quería ver más a Alcócer, que se ubica más arriba. Brandon nos da equilibrio entre ataque y defensa, además de visión de pase gol.

¿Ya tiene fecha para viajar a Argentina a hablar con Keylor?

—Aún no. Estamos cerrando fechas con el presidente y con Keylor. Estoy disponible para lo que me indiquen. Queremos sentarnos con él, establecer una relación y definir el camino a seguir.

¿Si Keylor vuelve es para competir con Patrick o para ser titular?

—A nadie se le puede prometer ser titular, pero hay jerarquías que se ganan en la cancha. Patrick ha sido figura en la Copa América y la eliminatoria, y está en un gran nivel. Pero no se puede borrar lo que ha hecho Keylor. Cuando tiene un partido extraordinario, le da la vuelta al mundo. Hay que ser conscientes de esas circunstancias.

Herrera cumplirá el 7 de abril cuatro meses como seleccionador.



¿La estatura es un factor determinante a la hora de citar un guardameta?

—No hay un parámetro, pero obviamente si comparamos a Esteban Alvarado o Anthony Walker con cualquiera de los porteros obviamente son dos tipos de buena estatura, lo mismo Keylor y Sequeira. Hay cuatro o cinco arqueros de los que Ricardo González me tiene siempre informado.

¿Elías Aguilar y Cristopher Núñez tienen opciones de ser convocados?

—Los muchachos que llamamos ante Belice lo hicieron bien, hicieron goles, pero nadie está descartado. Ellos están rindiendo en sus equipos y están en el radar.

Fuera del fútbol, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del país?

—Costa Rica es extraordinaria. Pero, sin duda, lo que más me ha impactado es la gente, tan cálida. Me han recibido con mucho agrado. He recorrido el mercado, caminado por la ciudad. Me falta conocer más. Es un país con destinos paradisiacos, espero poder ir conociendo poco a poco todos esos bellos lugares.

¿Ha aprendido algunas palabras ticas?

—El “mae” y el “pura vida”. Ya me estoy acostumbrando, aunque a veces todavía pregunto qué quisieron decir. Vamos poco a poco.

¿Cómo le ha ido con la comida?

—Muy bien. Me encanta el chifrijo. Es el plato que más me ha gustado. La

comida típica es excelente y hay restaurantes de todas partes del mundo. En concentración comemos gallo pinto todos los días. Aún no lo preparo en casa porque no estamos acostumbrados a desayunar con arroz y frijoles, pero es muy rico.

¿Extraña el chile picante?

—No soy de comer picante. Uso un poco de salsa, pero no soy el mexicano clásico que necesita enchilarse con todo.

¿Cómo se desconecta del fútbol?

—No se puede. Un técnico nunca desconecta de su pasión. Solo se desconecta uno cuando lo meten en un cajón. A veces veo series, leo libros, paso tiempo con mi familia, pero el fútbol está siempre presente.

¿Por qué considera que León debe ir al Mundial de Clubes y no Alajuelense?

—Porque es lo justo. La FIFA cometió un error grave: cambió el reglamento después de que se definiera la clasificación. No tengo nada en contra de los ticos, pero si hablamos de justicia, el cupo le pertenece a León. León se lo ganó en la cancha. Esperamos que el TAS falle a favor del club y que, posteriormente, se defina qué pasará con el tema de la multipropiedad en México.

¿Esta situación marcará el fin de la multipropiedad en el fútbol mexicano?

—La multipropiedad no es buena. Son dueños que han sostenido bien a sus equipos y que, cuando se enfrentan entre sí, compiten con intensidad. Sin embargo, es una anomalía en el fútbol internacional que dos clubes con el mismo propietario compartan una misma liga. Ojalá que todo esto sirva para acabar con esa figura. Creo que el problema nace en México por permitir la multipropiedad, pero lamentablemente la FIFA también falló al modificar el reglamento una vez que ya se conocían los equipos clasificados.

¿Le parece razonable que se juegue un repechaje si el TAS ratifica la exclusión de León?

—Desafortunadamente, Alajuelense ha intentado meterse en la discusión amparándose en ese reglamento que apareció después del torneo. Pero habrá que esperar qué resolución emite el TAS y luego qué dice la FIFA. Ahora están hablando de enviar un club mexicano y otro estadounidense, cuando el que seguía en la lista era la Liga. No quiero inclinarme por nadie, pero lo más justo es que vaya León. Lo cierto es que se menciona un posible partido entre América y Los Angeles FC, cuando, por continuidad, era Alajuelense quien debía estar en esa conversación. Para la FIFA, llevar a un equipo como América a Estados Unidos es más taquilla, más atractivo. Enfrentar al Los Angeles FC, es un producto comercial, y claramente están pensando en vender entradas.

¿Considera que un club centroamericano sufriría en el Mundial de Clubes?

—No veo tanta diferencia. Aquí hay jugadores con talento que pronto darán el salto. Desde México ya me preguntan por varios, y estoy recomendando algunos porque tienen calidad. Los equipos centroamericanos pueden competir. Ojalá pronto veamos a uno participando.

