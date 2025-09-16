El martes pasado, los aficionados en el Estadio Nacional corearon “¡fuera Piojo!” tras los empates de Costa Rica ante Nicaragua y Haití en los primeros partidos de la última fase de la eliminatoria mundialista.

Ante estos resultados, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) convocó una sesión extraordinaria para que Miguel Herrera rindiera cuentas sobre lo ocurrido en los encuentros iniciales.

Después de cerca de dos horas de reunión, la continuidad del “Piojo” como director técnico de la Tricolor quedó confirmada tras ciertos rumores de su salida, y desde ya se enfoca en los próximos partidos ante Honduras y Nicaragua en octubre. “Esta sesión fue para revisar los dos juegos que tuvimos en esta fecha FIFA y conocer qué piensa Miguel para los próximos.

La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda.

El informe entregado aborda situaciones técnicas, cómo vio los juegos y qué espera de ellos”, explicó Osael Maroto, presidente de la FCRF.

El jerarca agregó que el Comité mantiene su apoyo y confianza en la dirección técnica.

“Estamos muy preocupados por los resultados. Sabemos que dos puntos son pocos. No se dieron los resultados esperados, pero el apoyo hacia el cuerpo técnico es total por parte del Comité Ejecutivo”, concluyó.

La Tricolor visitará a Honduras, líder actual de la cuadrangular, el 9 de octubre a las 8:00 p. m. y recibirá a Nicaragua el 13 de octubre, en el mismo horario, donde Herrera tendrá dos compromisos claves para sus aspiraciones a la Copa del Mundo 2026.