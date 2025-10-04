Finalmente, se dio a conocer la lista de convocados para los juegos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua del mes de octubre, y la misma dejó a todos boquiabiertos.

“El Piojo” Herrera sorprendió con una nómina que incluye regresos importantes y ausencias que nadie vio venir.

Entre los grandes regresos destaca el de Kendall Waston, que vuelve a defender los colores patrios tras varios años de ausencia. Asimismo, el de Celso Borges y Allan Cruz, quienes estuvieron en el microciclo de trabajo.

Por otro lado, la principal baja para esta convocatoria es la de Brandon Aguilera, quien había sido habitual en los llamados de técnicos como Gustavo Alfaro y Claudio Vivas.

Costa Rica quiere ir con todo a estos próximos dos compromisos, por lo que el estratega mexicano apostó por una lista que combina experiencia y juventud.

Lista completa de convocados