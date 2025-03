Miguel Herrera tiene previsto viajar a Argentina en los próximos días para reunirse con Keylor Navas y sellar su regreso a la Sele. Así lo confirmó El Piojo a Diario Extra y de paso envió un mensaje a Alajuelense en caso de que se confirme su participación en el Mundial de Clubes.

¿Tenemos tiempo y material para pensar en ganar la Copa Oro?

-Sí, hay tiempo. Habrá un par de semanas antes de que se inicie el torneo para trabajar y material, por supuesto. Los chicos que están jugando afuera es por alguna razón, si los vienen a buscar es porque están trascendiendo. El equipo tiene muy buenas cosas.

¿Su idea es consolidar a Ugalde y Martínez como dupla de ataque?

-Sí, andan muy bien en sus equipos, funcionando, pero también están Andy Rojas y Álvaro Zamora, que cuando entran hacen goles. Espero jugar siempre con dos delanteros, el rival también cuenta. Iremos viendo lo que necesitamos y así nos iremos parando.

¿Qué consejo le daría a Manfred Ugalde sobre su futuro en Europa?

-La carrera de un jugador tiene que decidirla él, obviamente las ligas que suenan son de mayor crecimiento. Estamos hablando de clubes que están en el top 15 del mundo, entonces él decidirá. A mí lo que me interesa es que mantenga un buen nivel.

¿Usted cedería jugadores a los clubes para el Mundial y que no estén en Copa Oro?

-No, no vamos a negociar con nadie. Mientras sean torneos en los que tengamos la oportunidad de llamarlos lo vamos a hacer. Para mí la prioridad siempre será la Selección. Tendremos una buena relación con los clubes dueños de sus pases, pero la Sele tiene prioridad si el reglamento me lo permite.

¿Cómo está el tema Keylor Navas? ¿Usted lo quiere en la Sele?

-Voy a ir a verlo, a platicar con él, hoy me ganó el tiempo. Ya teníamos una idea, hablamos de cuando él agarrara equipo, agarró equipo, empezó a jugar, empezó a demostrar, pero yo ya había hecho la convocatoria, teníamos que mandarla con tiempo antes para los extranjeros, mandamos la lista de 40 y por eso no se dio.

¿Ya usted pudo hablar con él?

-Ahora ya platiqué con él, voy a ir a buscarlo para hablar en persona con él. Hemos hablado por teléfono, nada más, vamos a ir en persona a verlo y ahí tomaremos decisiones.

¿Usted cuenta con él para los próximos partidos?

-Esperemos sumarlo al equipo, que venga con toda la actitud que siempre ha buscado.

Tener un jugador como él en cualquier equipo siempre será importante. Si él decide y estamos todos de acuerdo, por supuesto que cuento con él.