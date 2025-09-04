La polémica arbitral sigue encendida en la región. Tras las críticas de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, el seleccionador nacional Miguel “Piojo” Herrera salió al paso y pidió claridad: los colegiados deben ser designados desde el área de CONCACAF, sin excepciones ni polémicas innecesarias.

Herrera fue contundente al descartar árbitros externos en partidos del área. “Ya no le puede pitar un italiano a Brasil. Imagínese en estas tonterías. Mandan un árbitro neutral porque en un Costa Rica–Nicaragua no es México Miguel o Chile Fantasma, es un árbitro del área de CONCACAF que es completamente adverso al partido”. Con esas palabras, dejó claro que las designaciones deben ceñirse a lo establecido en el reglamento internacional.

Herrera también lanzó un comentario directo sobre el cuerpo técnico del rival. “Bueno, ¿el Fantasma nunca les dijo que su auxiliar es mexicano? Por si no lo sabían, su auxiliar es mexicano”. Con ello, buscó dejar en evidencia que las críticas de Figueroa carecen de sustento, recordando que incluso en el banquillo contrario hay presencia mexicana.

El intercambio de declaraciones entre Figueroa y Herrera refleja la tensión que rodea al próximo partido. Mientras uno pide imparcialidad arbitral, el otro exige respeto a las reglas de CONCACAF. El partido entre ticos y nicaragüenses será este viernes a las ocho de la noche hora costarricense.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera