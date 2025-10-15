Después de la victoria 4 a 1 ante Nicaragua, el técnico mexicano Miguel “El Piojo” Herrera saldrá este miércoles de Costa Rica. Su destino será Miami, Florida, Estados Unidos, según el reporte de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

“Informamos que el director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, viajará este miércoles a Miami al Congreso de Concacaf para entrenadores que participaron en la Copa Oro 2025. Estará de regreso el próximo fin de semana.

Luego de las competencias oficiales, Concacaf siempre realiza la actividad para compartir conclusiones y experiencias entre los técnicos de los equipos participantes”, detallaron desde el departamento de prensa de FCRF.