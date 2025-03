Pese a tener asegurado el boleto a la Copa Oro 2025 con la paliza del juego de ida, Miguel Herrera no baja la guardia y exige a sus jugadores volver a someter a Belice en el cotejo de esta noche en el Nacional.

“La obligación del equipo es volver a hacer lo mismo, avasallarlo, no sé si marcar la misma cantidad de goles, sería buenísimo, pero avasallarlo, estar encima, la dinámica, el fútbol que practicamos, eso tenemos que repetirlo como mínimo para encontrar el buen funcionamiento”, explicó el técnico en la conferencia de prensa previa al encuentro.

El Piojo adelantó que habrá varios cambios en el once titular: “La verdad es que quiero ver a todos, el partido y el rival nos da esa posibilidad de ver a los que no iniciaron allá, vamos a hacer algunas modificaciones”. Además, confirmó la baja casi segura de Juan Pablo Vargas por lesión.

En cuánto a los legionarios reiteró que parten con ventaja a la hora de pelear por un puesto titular con los jugadores del medio local. “Más que la diferencia entre las ligas es el crecimiento del futbolista, los legionarios juegan en ligas más fuertes, por algo el jugador sale, por algo lo vienen a buscar, pero los de acá muestran buena actitud y determinación. Quisiéramos que todos estén afuera, el de afuera tiene un plus”, recalcó el mexicano.

Finalmente, lanzó un dardo a Panamá y México al minimizar la diferencia actual entre esas selecciones y la Tricolor. “Yo no pondría en tercer puesto a Costa Rica, este equipo estuvo a punto de ganarle a Panamá, no hubo una gran diferencia. No creo estar muy lejos de ellos. Desafortunadamente no estuvimos en este torneo (Final Four), pero ya nos enfrentaremos y demostraremos que estamos listos para competirles”, concluyó el DT de la Sele.

Costa Rica vs. Belice

• Estadio Nacional, 7:00 p.m.

• Entradas: sol ¢6.000 (2×1), sombra ¢8.000, sombra preferencial ¢9.500, platea ¢11.000, platea preferencial ¢12.500, balcón ¢14.500, balcón preferencial ¢16.000, palco ¢28.000.

• Transmisión: ESPN, 6 y 7.