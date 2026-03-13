El petróleo cierra en máximo desde 2022 

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Teherán. (AFP)-Irán advirtió que Estados Unidos se arrepentirá de haber iniciado la guerra contra la república islámica, y anunció que mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una presión adicional que impulsó al petróleo a cerrar en un máximo desde 2022.

La guerra en Medio Oriente ha paralizado el estrecho de Ormuz y, en consecuencia, una parte esencial del tráfico mundial de hidrocarburos que pasa por la región, lo que ha provocado “la mayor perturbación” del suministro de petróleo de la historia, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, subió 9,22% y cerró este jueves en 100,46 dólares, un máximo desde agosto de 2022, mientras que el barril de West Texas Intermediate avanzó un 9,72% hasta los 95,73 dólares.

En su primer mensaje como guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei prometió venganza y afirmó que “debe utilizarse la carta del bloqueo del estrecho de Ormuz”, en un comunicado escrito que fue leído en la televisión estatal y que no aclaró los reportes sobre si está herido.

Jameinei, designado el domingo, no ha comparecido en público desde el inicio de la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en los que murió su padre, Alí Jamenei.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se burló, y declaró que el nuevo líder supremo “no puede mostrar su rostro en público”.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron poco después que, en respuesta a las “órdenes” de Jamenei, asestarán golpes más duros a su enemigo y mantendrán “la estrategia de cerrar el estrecho de Ormuz”. El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, declaró que su país no cederá hasta que Estados Unidos lamente el “grave error de cálculo” de haber lanzado una guerra contra la república islámica.

Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso de Ormuz, controlado de facto por Teherán, según un informe de la AIE, una organización con sede en París.