El peligro de dejar la vida para después

Dios habla siempre en presente. No cuando las circunstancias mejoren. No cuando desaparezcan los miedos.

Vivimos, sin embargo, en una cultura que ha convertido la espera en un estilo de vida. A los jóvenes se les hace creer que antes de asumir responsabilidades deben tenerlo todo resuelto: estudios, experiencia, estabilidad económica e incluso certezas sobre sí mismos. Mientras esperan ese momento perfecto, la vida pasa y muchas vocaciones quedan en pausa.

La tecnología ha intensificado esa sensación. Vivimos la dictadura de las apariencias. Nunca una generación había tenido tantas posibilidades para aprender, comunicarse y emprender. Pero tampoco había existido una generación tan expuesta a la comparación permanente. Basta abrir una red social para pensar que todo avanza más rápido: alguien ya encontró el trabajo ideal, alguno ya emprendió con éxito, alguien ya viajó por el mundo, alguna ya parece tener la vida resuelta. Y mientras se observa la vida de los demás, la propia puede quedarse detenida.

El Evangelio propone exactamente lo contrario. Cuando Jesús inicia su predicación proclama: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en el Evangelio» (Mc 1,15). No invita a esperar tiempos mejores. El Reino comienza ahora.

Cuando llama a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, no les entrega un plan de formación de varios años para después seguirlo. Ellos dejan las redes y lo siguen inmediatamente (Mt 4,18-22).

Lo mismo sucede con Zaqueo. Jesús le dice: «Hoy debo hospedarme en tu casa» (Lc 19,5). Y al finalizar aquel encuentro afirma: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa» (Lc 19,9). Incluso desde la cruz, Jesús promete al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc. 23,43).

Eso también vale para la vida cotidiana. No se construye una profesión el día de la graduación, sino cada vez que un estudiante decide estudiar con responsabilidad. No nace una familia el día del matrimonio, sino cuando se aprende a amar con fidelidad.

No se forma un discípulo el día de una ordenación o de un envío misionero, sino cada vez que alguien elige vivir el Evangelio en lo pequeño.

La juventud tampoco es una sala de espera. Es el tiempo privilegiado para aprender a servir, a comprometerse, a descubrir la propia vocación, a cultivar amistades verdaderas, a cuidar la vida interior y a dejar que Cristo modele el corazón.

Quizá uno de los mayores engaños de nuestro tiempo sea creer que siempre habrá otra oportunidad para comenzar. La Palabra de Dios recuerda lo contrario: «Este es el tiempo favorable; este es el día de la salvación» (2 Co 6,2).

No existe un momento más adecuado para responder a Dios que el presente. Porque el ayer ya pasó. El mañana pertenece a la providencia. Hoy es el maravilloso tiempo que Dios ha puesto en nuestras manos.