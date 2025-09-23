La presencia de curiosos en escenas del crimen no solo representa un obstáculo para la labor policial, también puede alterar de forma irreversible los indicios que luego servirán en un juicio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advirtió que cualquier intervención ajena al proceso técnico, incluso algo tan simple como caminar cerca del sitio o grabar con un celular, puede contaminar pruebas y complicar la investigación.

De acuerdo con especialistas de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, cada persona que ingresa a una escena deja huellas, fibras, partículas biológicas o incluso residuos imperceptibles a simple vista.

Estos elementos pueden confundirse con los verdaderos rastros dejados por víctima o sospechosos, generando interpretaciones erróneas o hipótesis falsas.

El OIJ recordó que el levantamiento de indicios es un proceso ordenado y minucioso, en el que se priorizan aquellos con mayor riesgo de deterioro, como sangre o tejidos.

Por ello, es fundamental mantener el área acordonada y limitar el acceso únicamente a personal autorizado. “El tiempo que pasa, la verdad que huye”, citan los expertos, al destacar la necesidad de llegar rápido y preservar el lugar sin alteraciones.

Además de comprometer los resultados forenses, la intromisión de curiosos tiene un efecto colateral sobre las familias. Fotografías y videos compartidos en redes sociales, muchas veces mostrando a la víctima en sus últimos instantes, provocan un daño emocional profundo y constituyen una forma de revictimización.

El Ministerio Público y el OIJ reiteran que respetar los cordones de seguridad es clave para proteger la investigación y garantizar un proceso judicial sólido.