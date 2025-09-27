Costa Rica enfrenta una encrucijada silenciosa, pero de enorme trascendencia: la situación de miles de docentes que, año con año, sostienen con esfuerzo la base misma del sistema educativo. Detrás de cada estudiante, de cada aula y de cada proceso de aprendizaje, hay una maestra o un profesor que lidia no solo con la enseñanza, sino con una serie de obstáculos que debilitan su labor y, en consecuencia, afectan el presente y el futuro de los niños y jóvenes.

El más reciente informe del Estado de la Educación advierte, con datos claros y preocupantes, que un alto porcentaje del cuerpo docente se encuentra en condiciones de precariedad. Sobrecarga de tareas administrativas, falta de recursos didácticos, incertidumbre laboral y problemas de salud mental se suman a una lista cada vez más larga de factores que minan la capacidad de los educadores para ejercer con plenitud su vocación. No se trata de cifras frías: detrás de ellas hay personas que, a pesar de las dificultades, siguen llegando a las aulas con la convicción de formar a las nuevas generaciones.

Un país que descuida a sus docentes termina debilitando el pilar más importante de su desarrollo: la educación. No basta con pedir más resultados, mejores pruebas o avances en los rankings internacionales si, al mismo tiempo, no se generan las condiciones para que quienes enseñan tengan estabilidad, capacitación, motivación y respaldo. La contradicción es evidente: exigimos excelencia, pero relegamos a quienes deben alcanzarla a un segundo plano.

Este llamado a la reflexión debe ir más allá de los despachos oficiales o los discursos en fechas conmemorativas. Requiere un compromiso real y sostenido de toda la sociedad. Desde las autoridades, que deben garantizar condiciones dignas y políticas educativas coherentes, hasta las familias y comunidades, que tienen la responsabilidad de valorar y respetar la labor de los maestros. La educación no es tarea de unos pocos; es un proyecto colectivo en el que cada engranaje cuenta.

La realidad nos interpela con fuerza: no se puede aspirar a una educación de calidad sin un cuerpo docente fortalecido. Necesitamos maestros y profesores con herramientas para innovar, con espacios para actualizarse, con salarios justos y con el reconocimiento social que su labor merece. Solo así lograremos que la enseñanza impacte de manera positiva y duradera en el aprendizaje de los estudiantes.

Este es el momento de replantear prioridades. De apostar, con decisión y sin dilaciones, por una política educativa que coloque al docente en el centro de la estrategia nacional.

Lo que está en juego no es únicamente el bienestar de un sector laboral; es el futuro mismo de nuestros niños, niñas y jóvenes, y con ellos, el porvenir del país entero.