El Deportivo Saprissa regresa al Torneo Apertura 2025 y esta vez por la Fecha 12. Esta noche visita Ciudad Quesada, para actuar ante el San Carlos de Walter “Paté” Centeno, a las 7:30 p.m. en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Anoche Liberia empató 0-0 en casa, ante Puntarenas F.C. y ese punto de los Coyotes les permite igualar en la punta a los morados. El equipo de Vladimir Quesada tiene la misión de ganar los tres puntos y de esta manera volver a ser líderes en solitario.

La escuadra morada recupera a Kenay Myrie, quien podrá ser de la partida.