La Selección de Nicaragua se vio sacudida por la polémica tras las declaraciones del técnico Marco Antonio Figueroa, quien expuso al arquero Miguel Rodríguez tras sus errores ante Costa Rica. Henry Duarte, quien dirigió a la escuadra nicaragüense entre 2014 y 2020, considera que es un error criticar a sus propios futbolistas ante la prensa. Así lo expuso en el programa Acción 360 de Extra TV. “Él no tenía por qué exponerlo, a mí se me preguntó sobre Miguel, desgraciadamente un muchacho joven que tiene que aprender. Él cometió errores muy grandes, le quedó muy grande el estadio, no estuvo a la altura de sus compañeros y eso era evidente, salió de más cualquier comentario del técnico”, declaró.

Contó que en su momento vivió una situación delicada pues tuvo que expulsar jugadores cuando dirigía a la azul y blanco porque metieron mujeres a una concentración en Copa Oro.

“Eso no se hace nunca, exponer el por qué no convocó a los jugadores eso se maneja de forma privada. Recuerdo una vez que tuve un problema con unos muchachos en una Copa Oro, metieron mujeres a una concentración y les dije: ‘ustedes se van’. Les dije que en el momento que ellos salieran a hablar de eso a la luz pública, yo iba a decir la verdad porque eso sucedió en mi piso. Yo vi a las mujeres y las saqué del piso, no los expongo a ellos, pero salieron a hablar y tuve que exponerlos. Eso él debió hablarlo con los muchachos”, rememoró.