“El negrito es sensible”

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford habló en contra de los periodistas que lo cuestionaron tras el juego ante Herediano. Él dijo que le habían pasado por encima al Team. El profe acepta que algunos comunicadores no estén de acuerdo con él, pero señala que no es posible que digan lo que debe responder o no. Cuenta que es sensible y a veces resentido.
“Es con ciertos periodistas que dijeron ‘cómo dijo Hernán eso’, entonces no tengo derecho de opinar después del partido. Qué es lo que pasa si me vengo a sentar aquí y no hablo. Tengo derecho a no hablar porque estoy enojado con algunos y soy un resentido, porque soy un ser humano y me puedo resentir. Qué creen que soy de papel o que. Hay ciertos periodistas que dicen ‘que increíble Hernán, se equivocó porque dijo que le pasó encima a Heredia’. Entonces que me apunten lo que tenía que decir y hago la conferencia a lo que quieran que diga. Yo tres días antes y sin excusa dije que nos ganó bien Sporting y ninguno de ustedes me dijo ‘bravo, Hernán, le diste valor al otro equipo y no buscaste excusas’. Pero cuando gano un partido bien no le puedo decir que le pasé por encima al otro equipo, porque me cuestionan”, señala.
Reconoce que esta semana larga le ha servido para repasar sobre ese tema. “Esta semana me ha servido para analizar ciertos detalles y más sentado aquí que tengo que ver qué digo pues hasta le cuestionan a uno. Este es un país de libre de derecho para decir lo que sea, entonces mejor me limito a decir lo que tengo que decir. Me ha servido para analizar y entre más calladito más bonito.
Cuando terminé de jugar contra Sporting dije que habían sido superiores a nosotros y nadie habló cosas bonitas mías. En unas sí y en otras no. Si me van a cuestionar las cosas que digo entonces para qué carajo voy a hablar. Ven la mala y no ven la buena”.
A su criterio hay periodistas muy sensibles. “Cuando me enoje y hable mal de un periodista que no sean sensibles porque hay periodistas muy sensibles. Uno les dice un defecto o algo que hacen mal y ya la agarran contra uno. Como tienen micrófono todos los días la pueden agarrar contra uno en lo personal. Entonces que no se resientan. Algunos hablaron paja. Está bien que opinen, pero no decir que Hernán no debió decir eso. Hay carajo pongámonos parejos. Como les dije el negrito es sensible ante ciertos comentarios y resentido también, a veces”.
Viene Cartaginés
Cartaginés y Saprissa se miden este domingo a las 11 a.m. e el estadio José Rafael Meza. Medford toma con mucho respeto el compromiso. “Vamos a jugar contra un equipo que ganó su último partido, que está hoy peleando la clasificación y nosotros también, pero para ratificar el puesto debemos ganar el domingo. Será a estadio lleno, ambiente bonito y dos equipos que están jugando bien. Ojalá pasara algo con un equipo que está en primer lugar y sumar nosotros también. Por qué no buscar un primer lugar, pero primero es ganar en Cartago y no es nada fácil”.
Acuña ya fue operado
El jugador Sebastián Acuña fue operado con éxito. El técnico prefirió no emitir algún criterio sobre su recuperación y deja el tema en manos del médico. Confirma que Deyver Vega ya entrena con el equipo y que David Guzmán va poco a poco. “Hemos tenido algunos lesionados y es importante sumar, pues viene el Torneo de Copa y necesitamos tener a todos”, explicó Medford.