La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó sobre un nuevo convenio con el Estadio Nacional, el cual asegura que este recinto siga siendo la sede principal de la Selección Mayor Masculina de Costa Rica.

Gracias a este acuerdo, la Tricolor podrá jugar sus encuentros como local en “La Joya” de La Sabana, sin tener que cubrir el costo del alquiler, debiendo únicamente encargarse del pago de los gastos variables y la gestión de alimentos y bebidas.

“Este acuerdo para que el Estadio Nacional siga siendo la casa de nuestras Selecciones es un logro que nos llena de orgullo. Aquí es donde la pasión de todo un país se une y donde juntos seguimos construyendo los sueños del fútbol costarricense“, dijo Osael Maroto, presidente de la FCRF.

La Selección Nacional celebrará este acuerdo cuando este próximo martes reciba a la Selección de Haití, en la fecha 2 del último tracto de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.