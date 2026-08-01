El mundo del fútbol despide a Franco Baresi

Roma, EFE.- Los aficionados, las autoridades del país y el mundo futbolístico despidieron a Franco Baresi, que falleció a los 66 años, y recordaron al histórico capitán del Milan como “una leyenda”, “un símbolo de lealtad” y “uno de los mejores defensores de todos los tiempos”.

El actual propietario del club, el empresario estadounidense Gerry Cardinale, aseguró que Baresi “durante generaciones encarnó los valores, el carácter y la excelencia que definen a este club y que “incluso en su último año, cuando afrontó su mayor reto, siempre apoyó al Milan”, y que “el legado de Franco es profundo y perdurará para siempre”.

La Asociación Italiana de Futbolistas aseguró que, con su pérdida, se va “no sólo uno de los mejores y más fuertes defensores de todos los tiempos, sino sobre todo un símbolo de estilo, deportividad y entrega absoluta” y agregó que “Baresi encarnó los valores más puros del juego limpio y la profesionalidad dentro y fuera del terreno de juego”.

Mientras, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, declaró que “el fútbol italiano ha perdido a una de sus leyendas”.

“Un campeón extraordinario que vistió sólo dos camisetas a lo largo de su carrera: la del AC Milan y la de la selección italiana. Una elección romántica que le colocó en el corazón de la afición y de millones de italianos. Lo recordaremos como se merece durante los próximos partidos de la selección”, agregó.

Baresi, otro mito del fútbol italiano que, a los 66 años de edad, se marchó demasiado pronto y, junto a Gianluca Vialli, Paolo Rossi o Salvatore Schillaci, pasa a engrosar la triste lista de leyendas que perdieron la vida prematuramente.

El Barcelona lamentó el fallecimiento de “una leyenda del fútbol italiano. Su liderazgo, elegancia y legado en el fútbol mundial permanecerán para siempre en la memoria de los aficionados. Riposa in pace, Franco”, reza el texto.

El Real Madrid destacó que “el futbolista se proclamó campeón del mundo en el de España 82, en la inolvidable final del estadio Santiago Bernabéu”.

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, se despidió de su antiguo compañero de forma emotiva. “Siempre serás mi capitán. Descansa en paz”, afirmó el exentrenador de Real Madrid, Bayern Múnich y Milan, entre otros.