El mundo de la televisión y en general de las telenovelas está de luto desde el fin de semana, luego de que se diera a conocer del fallecimiento de un querido actor.

Se trata del joven actor mexicano Juan Carlos Ramírez, de 38 años, que era reconocido por su participación en producciones como Rosario Tijeras, Marea de Pasiones, La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho.

La noticia de la muerte fue confirmada por su agencia, quienes hicieron público el deceso en las redes sociales.

“Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón”, afirmó su agencia.

El motivo de la muerte fue un aneurisma cerebral. De momento se desconoce la fecha exacta de la muerte del actor.