Costa Rica ha logrado consolidar una imagen internacional asociada a la sostenibilidad, la biodiversidad y el respeto al entorno natural. Estos atributos, destacados en la nueva guía de inversión presentada por el ICT junto a organismos internacionales, constituyen un valor incalculable para atraer proyectos que generen empleo y dinamicen la economía nacional. No obstante, este prestigio también conlleva una enorme responsabilidad: mantener el equilibrio entre la atracción de capital y la protección de los recursos que nos distinguen.

El turismo sigue siendo motor clave del país, con más de dos millones de visitantes en lo que va del año y 165 mil empleos vinculados directamente a la actividad. Sin embargo, el reto es evidente: se registra una caída en la llegada de extranjeros y aerolíneas como Gol anuncian la suspensión de operaciones. Estos hechos obligan a reflexionar sobre la necesidad de diversificar mercados, fortalecer la conectividad aérea y terrestre, y garantizar que las inversiones sean sostenibles y con impacto positivo en las comunidades locales.

La apuesta debe ser clara: crecer sí, pero con propósito. Convertir cada proyecto turístico en un aliado de la biodiversidad, de la equidad social y del bienestar local. Esto implica que las políticas públicas acompañen la inversión con regulaciones claras, incentivos responsables y mecanismos de control que eviten impactos negativos.

También requiere fortalecer la capacitación del capital humano, asegurando que quienes participan en la industria tengan las herramientas necesarias para ofrecer experiencias de calidad y sostenibles.

Costa Rica no puede arriesgar su principal carta de presentación ante el mundo. Asegurar un turismo responsable y competitivo es, al mismo tiempo, cuidar de nuestra democracia, nuestra economía y nuestro futuro. La reflexión es urgente: la sostenibilidad debe ser la guía para todo desarrollo, recordando que invertir en la protección del ambiente y la comunidad es invertir en un país más fuerte y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos globales sin perder su esencia.