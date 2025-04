La gerencia deportiva del Deportivo Saprissa ya planifica la próxima temporada y tiene en la mira a un delantero argentino para reforzar su zona ofensiva. Se trata de Víctor Emanuel Casado, atacante de Santa Ana FC y actual máximo goleador del Torneo Clausura 2025 con siete anotaciones.

Diario Extra pudo confirmar el interés del club tibaseño a partir de conversaciones con dirigentes de otros equipos de la primera división. Al menos dos clubes de la máxima categoría se acercaron al futbolista sudamericano para explorar un posible fichaje, pero desde el entorno del jugador dejaron claro que el Monstruo tiene la primera opción sobre el artillero de 30 años.

En ambos casos, se trata de equipos que no están involucrados en la lucha por evitar el descenso.

Este medio también consultó directamente a Casado. Aunque reconoció que aún no existe una propuesta formal, admitió que le ilusiona la posibilidad de vestir la camiseta morada y jugar en la “Cueva”.

Casado llegó a Santa Ana FC en agosto del año anterior y, sumando ambos torneos, acumula nueve goles y una asistencia en 23 partidos.

Sus cifras resultan alentadoras, especialmente si se contrastan con una carrera discreta, marcada por breves pasos por Colón de Argentina y por los clubes Llaneros FC y Bogotá FC, en Colombia, antes de arribar a Costa Rica.

“La expectativa cuando vine a Costa Rica era quedarme y poder hacer una carrera acá, ya que he estado en varios equipos y no me he podido asentar, lamentablemente. Quería venir, hacer bien las cosas y quedarme. Uno se pone objetivos, y el mío es estar arriba peleando el goleo”, manifestó el delantero tras el entrenamiento de este jueves en el estadio de Piedades.