El Monstruo morado renueva al más querido de toda la afición

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa anunció la renovación de contrato del defensor izquierdo Jorkaeff Azofeifa por los próximos dos años, asegurando la continuidad de uno de los jugadores que ha destacado por su entrega y crecimiento dentro de la institución morada.

A sus 25 años, Azofeifa se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y carácter, cualidades que ha forjado desde su infancia en Matina, Limón. El futbolista enfrentó importantes desafíos personales, los cuales logró superar gracias al respaldo de su familia y al fútbol como motor de superación.

Su evolución dentro del club ha sido evidente en los últimos meses, ya que pasó de los silbidos a los aplausos en poco tiempo, ganándose la confianza de la afición gracias a su entrega en cada partido y su compromiso con la camiseta morada. Desde la llegada del técnico Hernán Medford, su crecimiento ha sido notable, consolidándose como una pieza importante en el esquema defensivo del equipo.

Este gran rendimiento también le permitió dar el salto a la Selección Nacional, donde actualmente forma parte de la gira por Europa, una oportunidad que refleja el buen momento que atraviesa en su carrera.

“Esta renovación reafirma la confianza del club en su proyección deportiva y en los valores que representa, los cuales continuará aportando al equipo en los próximos torneos. El Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con la institución”, informó el cuadro morado en un comunicado.

Desde su llegada en julio del 2023, Jorkaeff acumula 67 partidos oficiales, y ha sido parte de la obtención de dos títulos nacionales.

Torneo de Copa al rojo vivo

Este fin de semana se realizarán los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo de Copa. Hoy a las 6 de la tarde las emociones se centran en el estadio Miguel “Lito” Pérez, donde Puntarenas F.C. recibe a Sporting F.C. Recordemos que la ida, en el estadio Puente Piedra, el resultado fue de 1 a 1, por lo que todo se decide en la Perla del Pacífico.

En la otra semifinal el Deportivo Saprissa sacó oro de la Ciudad Blanca al empatar 1 a 1 contra el Municipal Liberia. Mañana se juega la vuelta, a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. José Saturnino Cardozo ante Hernán Medford, en choque de estrategias que darán de qué hablar.