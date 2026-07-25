El Monstruo golea a un Pérez quesolo le aguantó el primer tiempo

El primer juego del Deportivo Saprissa en el Torneo Apertura 2026 fue pura felicidad y un contundente 5 a 1 que lleva la calma a su barra. Y es que son dos años de no ganar un título nacional, excepto un Torneo de Copa. Ni que decir que la etapa internacional es nula.

Los morados saltaron a la cancha decididos a arrinconar a Pérez Zeledón, pero en la etapa inicial no les fue fácil. Primero porque en el margo generaleño estaba un Bryan Segura que voló de palo a palo, quien hizo que la primera parte termina en cero, sin goles, pese al dominio del juego y control del esférico de los hombres de Hernán Medford.

Todos los goles para

la etapa complementaria

Apenas en el minuto 46 Orlando Sinclair abre el marcador y estalla La Cueva. Pero luego llegaría el empate de José Alvarado para los visitantes, sobre el 54’. Se esperaba que el cotejo iba a ser similar a la etapa inicial, pero el Monstruo se destapó.

El cubano Luis Javier Paradela marcaría el 2-1 y el 3-1, entrando al área y fuera de esta. El cronómetro marcaba 59 y 67 minutos.

Pero faltaba más fiesta en San Juan de Tibás con un gol muy emotivo. El panameño Newton Williams, quien estuvo mucho tiempo lesionado marca (69’) emociona a los de la grada y los compañeros se le van encima a felicitarlo.

Si a los morados los tenía ilusionado el marcador y lo del canalero se presentó otro detalle. Jugándose el 81’ apareció el jovencito Carlos Fabricio Urbina Centeno que en su debut tomó el balón como los grandes y remató a marco para hacer historia.

Festejo rotundo en la casa de don Ricaredo Saprissa Aymá.

Los morados salieron con Abraham Madriz, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Samir Taylor, Jefferson Brenes, Andrey Soto, Gerson Torres, Mathias Elizondo, Orlando Sinclair y Luis Javier Paradela con Hernán Medford en el banquillo.

Robert Arias puso a Bryan Segura, Rawy Rodríguez, William Fernández, Luis José Hernández, José Alvarado, Marvin Angulo, Barlon Sequeira, Luis Vega, Kenneth Guzmán, Alejandro Porras y Kenneth González.