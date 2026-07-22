El monopolio de Recope: Una carga para el país

José Joaquín Fernández

Economista

Es lamentable que en Costa Rica aún haya quienes defiendan monopolios.

Los principios básicos de la economía concluyen que todo monopolio creado por ley sea público o privado, reduce el bienestar sin importar la industria en la que opere.

Tanto la teoría económica como la evidencia empírica demuestran que, frente a los mercados de libre competencia, los monopolios creados por ley siempre se traducen en precios más altos, menor inversión, peor calidad y menos empleo.

Dado que bajo monopolio los precios son siempre más altos, estos explotan al consumidor y reducen la competitividad al imponer mayores costos al sector productivo.

Por tanto, es lamentable la postura de oponerse a la apertura de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), ignorando la teoría y la evidencia empírica, se insiste en defender que la institución garantiza precios más bajos para los usuarios que los mercados libres.

Sostienen que una empresa pública es más eficiente que una empresa privada compitiendo libremente. Si Recope fuera realmente más eficiente que sus posibles competidores, su monopolio legal sería innecesario.

Una empresa estatal siempre será ineficiente porque el burócrata administra recursos que no se ha ganado con esfuerzo propio.

La libre competencia favorece el bien común. En mercados abiertos, las empresas solo pueden aumentar sus ganancias mediante eficiencia e innovación porque subir precios de forma arbitraria implica perder participación de mercado. En cambio, bajo monopolio, la mala gestión siempre se traslada al consumidor mediante precios más altos.

Además, la libre competencia fortalece la justicia social porque premia al innovador, al emprendedor, al visionario y a quien invierte y trabaja mejor para satisfacer las necesidades del consumidor.

En contraste, una empresa pública protegida por un monopolio sirve para favorecer los intereses del gobernante y a las personas cercanas al gobierno de turno.

La libre competencia también desalienta la discriminación, porque quien discrimina pierde eficiencia, ganancias y participación en el mercado.

Por todo lo anterior, la existencia de monopolios, monopsonios y oligopolios creados por ley solo puede explicarse por intereses políticos perversos o prácticas corruptas.

Curiosamente, en las últimas semanas la presidente de la República, Laura Fernández, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, han estado atacando a los comunistas por sus posturas. Sin embargo, defender empresas públicas que operan bajo monopolios creados por ley es una postura propia de comunistas.

Así como la apertura del mercado de telecomunicaciones benefició a los costarricenses, romper el monopolio de Recope también traerá beneficios al país.