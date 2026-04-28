Andrey Amador estuvo presente en el evento del estreno de la bicicleta Epic 9, que se realizó en el Centro de Eventos Pedregal.
El ciclista nacional conversó en exclusiva con Grupo Extra y explicó cómo es su estado de salud, meses después de lo ocurrido.
¿Cómo está tu salud?
“No puedo decir que estoy a un diez, pero si me he ido recuperando, me siento muy agradecido con los doctores que me han atendido, la paciencia que me han tenido, ya he podido dar mis primeros pedalazos.”
¿Te ocurrió algo parecido a la situación de hace un mes, tiempo atrás?
“Nunca, me hicieron una prueba que no me habían hecho antes y me volvieron a llamar y no le di importancia.”
¿Qué recordas del día del accidente?
“No recuerdo casi nada, sé de los días anteriores, yo quería hacer ese entrenamiento con ellos para ver cómo se movían, cómo se manejaban en la bicicleta y yo poder aportarles un poco de lo que yo les podía ayudar y me pasó lo que me pasó.”
¿Cuál fue el momento más difícil en el hospital?
“El momento mas difícil fue cuando me pusieron en coma, cuando me levanté estaba muy perdido y uno que otro día me portaba terrible, me intentaba escapar.”
¿Cómo ha sido el proceso de recuperación?
“Ha sido un proceso de mucho trabajo, tengo rehabilitación a diario y estoy muy agradecido con todos los que me atienden, a día de hoy ya ando en bicicleta y debo gran parte de esto a nivel hospitalario, enfermeros, fisioterapeutas ya que han hecho un trabajo increíble.”
¿Cómo ha sido el apoyo de su familia?
“Muy agradecido con mis papás, mi esposa, gracias a ellos he salido adelante y cuando veía a mis hijas me motivaba y ha sido un apoyo incondicional y muy importante.”
¿Cuándo estarás de regreso en la Selección Nacional?
“Estoy de regreso con mi academia personal para poder entrenar, pero dentro de tres meses estaré de regreso con normalidad.”
¿Qué reflexión de vida le da a la gente que ha pasado por esto?
“A la gente que tenga un marcapasos y estén con la negación de hacer deporte, háganlo si les da de alta su doctor, si se puede, que se animen, todo puede salir adelante y las cosas pasas por algo en la vida.”
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra