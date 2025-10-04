Óscar Araya, Grupo Hades C.R.

El temor a la muerte es, en gran medida, el precio de nuestra conciencia. A diferencia de otros animales, sabemos que nuestra existencia es finita y que el final es inevitable. Esta certeza genera angustia, pues nos confronta con lo desconocido y con la pérdida de todo aquello que amamos.

En Occidente, el miedo a morir se ha convertido en un tabú colectivo. Las ciudades esconden sus cementerios, los hospitales aíslan a los moribundos y el lenguaje evita la palabra “muerte”, sustituyéndola por eufemismos como “partida” o “descanso eterno”. Desde la infancia aprendemos que la muerte es algo triste y que lo correcto es temerle. La religión, aunque ofrece consuelo en la promesa de una vida futura, también ha reforzado este temor al advertir sobre juicios y castigos. La idea de que después de la muerte debemos “rendir cuentas” añade una carga moral que aumenta la ansiedad frente al final.

Las vivencias cotidianas reflejan este miedo. Muchos evitan pasar frente a un cementerio de noche, temen ver una sombra o escuchar pasos donde no debería haber nadie. En las madrugadas, cuando fallece un vecino, los perros aúllan y las familias se santiguan.

Los sueños en que aparecen familiares difuntos suelen interpretarse como presagios, y no pocas personas prefieren callar experiencias que interpretan como paranormales para no ser juzgadas. Incluso los programas de televisión que narran encuentros con fantasmas tienen audiencia fiel, porque permiten mirar de frente el misterio sin enfrentarlo en carne propia. Sin embargo, todavía hay quienes evitan dichos programas por temor a “atraer ese tipo de fenómenos”.

Reflexionar sobre esta no debería ser un acto lúgubre, sino un ejercicio de realismo. Comprender que somos finitos puede dar mayor sentido a la vida, impulsar relaciones más auténticas y ayudarnos a distinguir lo urgente de lo verdaderamente importante.

Quizá el primer paso para vencer el miedo no sea buscar inmortalidad, sino reconciliarnos con la idea de que el final —con o sin fenómenos inexplicables— la muerte forma parte del ciclo natural que nos trajo a este vida, a este mundo.