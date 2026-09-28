El mercado oculto que vende tesis por Facebook e Instagram

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Una serie de servicios publicitados en redes sociales como Facebook e Instagram ofrecen la elaboración completa de trabajos finales de graduación o tesis de grado por montos de entre ₡10 mil por hasta ₡1.2 millones, acompañados con garantías de aprobación.

Esta práctica, según afirman los juristas y autoridades académicas, expone a los estudiantes a severas sanciones disciplinarias en las universidades, así como riesgos de estafa e implicaciones legales, las cuales podrían abarcar hasta seis posibles delitos.

Imágenes con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

De acuerdo con la investigación de Grupo Extra, los proveedores cotizan microservicios e investigaciones hasta en entregas parciales en dólares o paquetes completos de licenciatura y posgrado que alcanzan los ₡700 mil colones.

Captura de pantalla.

El abogado Boris Molina afirmó que la sola asesoría para hacer un trabajo universitario no necesariamente es un fraude, siempre y cuando otra persona no se haga pasar como otro individuo y pasar el curso o a la tesis.

“Ahí estamos hablando de la comisión de seis posibles delitos. El primero y más evidente sería la falsificación del documento privado, que evidentemente lo cometería quien lo hace; quien lo confecciona”, agregó.

Ante las dudas de un eventual rechazo, los oferentes garantizan la aceptación del documento, ya que la aprobación de todos los clientes “es total” al existir un compromiso de asumir todas las observaciones de los tutores, la utilización de las guías universitarias y las directrices de cada casa de estudios superiores.

Emilia Gazel, rectora de la Universidad Fidélitas, destacó que una tarea, una presentación, un proyecto comunal o una tesis forman parte de un proceso de investigación, de análisis y pensamiento crítico.

“El estudiante aprende haciendo y debe poner a prueba sus conocimientos en clase, resolver problemas, analizar datos, explicar sus decisiones. Esto permite valorar tanto el trabajo entre entregado como el aprendizaje demostrado, lo cual dificulta que un tercero sustituya su participación”, afirmó Gazel.

La publicidad de estos servicios ronda de forma habitual en redes sociales y en las cercanías de centros universitarios.

Pese a que penalmente no constituye un delito, la abogada Gabriela Arias relató que se debe tener precaución no solo ante las faltas de derechos de autor debido a que no se tiene el control de lo que se escribe en el documento, sino también por los riesgos de una posible estafa.

“Deberíamos tener cuidado en dos aspectos. El primero de ellos es que no estemos siendo víctimas de un delito de estafa donde, bajo la promesa de entregarnos el trabajo final de graduación para efectos de convertirnos en profesionales, demos una suma de dinero a cambio de esa falsa promesa y finalmente no sea entregado lo que se contrató”, afirmó la abogada penalista.

Anuncios en redes sociales

Los servicios circulan de forma activa en Internet mediante anuncios pagados en plataforma de Meta como Instagram y Facebook, operando a la vista de los algoritmos.

Registros en la biblioteca de anuncios “Meta Ad Library” evidencian que el uso de pautas patrocinadas en Costa Rica con palabras clave como “asesoría de tesis” o “tesis costa rica”.

Captura de pantalla.

Mauricio Garro, exdirector de la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (PRODHAB), alegó que realizar ofertas para la preparación de proyectos de investigación es regulada por las Políticas de Publicidad de la Plataforma.

“El hecho de realizar ofertas encubiertas bajo el concepto de asesoría académica o apoyo en creación de información necesaria para producir trabajos de investigación, se considera publicidad engañosa. En el tanto, no refiere de manera veraz y transparente los contenidos de lo que se está ofreciendo al consumidor”, explicó.

Captura de pantalla.

Según el abogado Carlos Campos, estas prácticas contravienen directamente las políticas de publicidad de la empresa Meta, debido a que prohíben explícitamente la promoción de productos destinados a facilitar el posible engaño académico.

“Hemos visto, los que usamos este tipo de plataformas, que, con mucha frecuencia y con mucha normalidad, se venden este tipo de servicios para hacer tesis, exámenes trabajos de finales de graduación, trabajos finales de universidad, entre muchos otros servicios. Esto claramente atenta contra las normas que ya tiene establecidas Meta”, afirmó Campos.

Finalmente, la ley n.º 8039 (Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual) también sanciona en su artículo 57 la publicación como propias de obras ajenas, estableciendo multas de 5 a 20 salarios base y penas de 3 a 5 años de prisión en caso de causar perjuicios al autor original.