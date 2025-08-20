La intervención de las autoridades en búnkeres revela la realidad de personas en situación de calle que consumen crack, conocido como “la piedra”, debido a su bajo costo y facilidad de acceso.

Sin embargo, existe otra cara del consumo de esta droga y de la cocaína: personas con vivienda, familia e incluso formación profesional, que adquieren estas sustancias en zonas dominadas por estructuras narco, pero prefieren consumirlas en la privacidad de sus hogares.

Durante los operativos, las autoridades identificaron que el modelo de autoservicio de droga se manifiesta con la llegada de vehículos de lujo a estos puntos de venta.

Según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, alrededor de 40.000 personas son adictas a estas sustancias. De ellas, solo 6.000 viven en condición de calle, mientras que las otras 34.000 tienen residencia, estudian o trabajan.

“Cuando la gente piensa en búnkeres, imagina únicamente a indigentes deteriorados por el consumo de crack. Pero hay hasta 34.000 personas que trabajan diariamente, tienen estabilidad en sus hogares y consumen estas drogas”, explicó.

Solano brindó estas declaraciones tras el derribo de un búnker en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, donde se confirmó que uno de los objetivos era ofrecer autoservicio, con vehículos de lujo llegando durante la noche.

“Esto genera un mercado cautivo muy amplio, con personas dispuestas a pagar sumas significativas por las drogas. Ese dinero termina en manos de las organizaciones criminales”, agregó.

Perfil de los consumidores

Datos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) indican que el rango de edad de los consumidores de estas sustancias se ubica entre los 30 y 39 años. La edad promedio de inicio es de 21,5 años, siendo las mujeres quienes tardan más en probar la droga.

Luis Eduardo Sandí, médico asistente y psiquiatra del IAFA, explicó que la mayoría de estas personas comienzan consumiendo cocaína.

“La cocaína es altamente adictiva. Aunque algunas personas con una estructura psicológica y social estable pueden consumirla de forma regulada por un tiempo, eventualmente desarrollan dependencia”, afirmó.

También señaló que el consumo se vuelve rutinario y, combinado con otras circunstancias personales, puede intensificarse.

“Aparentemente se ven bien, pero enfrentan alteraciones emocionales y financieras que afectan su vida laboral y personal. Muchas veces prefieren ocultarlo o disimularlo”, concluyó.

Voces de los expertos

Ivannia Serrano

Presidenta del Colegio de Psicólogos

La relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el funcionamiento laboral es compleja. Desde la psicología clínica, se puede analizar cómo algunas personas efectivamente sí logran mantener su funcionalidad laboral a pesar del consumo, aunque esto no sea lo correcto o esperado.

El consumo puede no afectar significativamente la funcionalidad laboral, y la persona puede mantener su rendimiento y responsabilidades laborales, aunque esto no deja de ser un problema de salud pública.

Luis Eduardo Sandí

Médico asistente y psiquiatra de pacientes del IAFA

Estas personas tienden a sacrificar espacios de su vida par darle el espacio a la droga, hasta que termina acaparando su vida totalmente, pero es un proceso a lo largo del tiempo.

La edad de consumo de estas drogas es el adolescente ya grande, el adulto joven, que van entre los 15 y 35 años. Esta población opta por el silencio, porque dicen que consumen cuando quieran, y hasta lo esconden de la familia.