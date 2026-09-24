El menú y los invitados de la exclusiva cena de Trump y Xi Jinping

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En el marco de la primera visita de Estado del mandatario chino Xi Jinping a Estados Unidos desde 2015, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump ofrecerán este jueves una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca, según reportó Newsweek.

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La visita de tres días de Xi a Washington se da apenas cuatro meses después de que Trump viajara a Pekín en mayo pasado. El encuentro cara a cara entre ambos líderes busca abordar temas de alta tensión bilateral y global, incluyendo disputas comerciales, el desarrollo de la inteligencia artificial, el estatus de Taiwán y el comportamiento de los precios internacionales.

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Detalles de la velada y distinguidos invitados

Según información de la Oficina de la Primera Dama divulgada por Newsweek, Melania Trump estuvo al frente de la planificación del menú de tres tiempos, el cual combinará ingredientes norteamericanos con sutiles influencias gastronómicas chinas para simbolizar la tradición culinaria de ambas potencias.

Foto: AFP.

A la recepción asistirán las primeras damas de ambas naciones, Melania Trump y Peng Liyuan, junto con delegaciones oficiales y destacadas figuras del sector corporativo y tecnológico. Aunque la lista definitiva de invitados no se ha hecho pública, Newsweek detalló que se prevé la presencia de altos ejecutivos de la industria como Elon Musk (CEO de Tesla y SpaceX), Jeff Bezos (fundador de Amazon) y Tim Cook (ex-CEO de Apple).

Un brindar con sello histórico

El protocolo inicial de la velada incluirá un brindis con el vino espumoso Schramsberg “Blanc de Noir”, un guiño histórico al recordado “Brindis por la Paz” efectuado entre el presidente Richard Nixon y el premier chino Zhou Enlai durante la histórica cumbre de 1972 en Pekín.