El mensaje de Paul Gasol, leyenda de la NBA, a Ian Martínez

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Pau Gasol sabe perfectamente lo que significa estar frente a una oportunidad que puede cambiar para siempre la carrera de un jugador. El histórico basquetbolista español aprovechó para enviarle un mensaje al costarricense Ian Martínez, quien está cada vez más cerca de cumplir el sueño de llegar a la NBA.

Gasol le recomendó al tico disfrutar el momento, pero, sobre todo, trabajar fuerte y mantenerse enfocado en su preparación.

“Que disfrute de la oportunidad que tiene en sus manos, que trabaje mucho. Al final, yo creo que el esfuerzo, el trabajo y el compromiso, la dedicación total a algo, hace que puedas aspirar a ser el mejor, en este caso, jugador de baloncesto que puedas ser”, expresó Gasol.

Ian Martínez ha construido su camino en el baloncesto estadounidense y europeo con el objetivo de convertirse en el primer costarricense en llegar a la NBA. Ahora, mientras busca abrirse espacio entre los mejores jugadores del mundo, también carga con la ilusión de todo un país.

Gasol destacó precisamente el privilegio que representa poder alcanzar ese nivel y, al mismo tiempo, convertirse en una referencia para las nuevas generaciones.

“Con la suerte y el privilegio de que puedas representar a tu país, que tu país te admire, que puedas abrir puertas para otros, que puedas inspirar a niños y niñas de tu país a que jueguen a tu deporte”, manifestó.

El español también le pidió a Martínez cambiar la manera de enfrentar la presión que acompaña una oportunidad de esta magnitud.

“Todo eso hay que transformarlo como depresión o estrés hacia oportunidad y disfrute”, señaló Gasol.

El consejo llega en un momento especial para Martínez, quien busca dar el último paso hacia la NBA. Más allá de las estadísticas y las exigencias del alto rendimiento, el mensaje de una figura como Gasol apunta a que el costarricense disfrute el proceso, confíe en su preparación y aproveche cada oportunidad que se presente.