El astro portugués volvió a marcar este fin de semana con el Al Nassr y quedó a solo 51 goles de alcanzar la mítica cifra de los 1.000.

A pesar de que le detuvieron un penal, eso no fue impedimento para que CR7 se reencontrara con el gol. Con un potente remate desde los linderos del área, firmó su tanto número 949 como profesional.

Ronaldo continúa siendo una leyenda viviente del fútbol. A sus 40 años, sigue más vigente que nunca y mantiene encendido el eterno debate: ¿es Cristiano el mejor jugador de la historia?