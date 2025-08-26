Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió en sus redes sociales un momento difícil que vivieron recientemente con uno de sus hijos, quien sufrió una lesión que los llevó directo al hospital.

Según contó en su instagram, el pequeño tuvo un accidente que le provocó la fractura de dos huesos en su brazo derecho.

Aunque no dio mayores detalles sobre cómo ocurrió, sí destacó la admirable fortaleza de su hijo en medio de la situación.

“Mi León Valiente, dos huesitos quebrados y desplazados y él con una resiliencia increíble. Como le dije, es mi inspiración para ser fuerte yo también”, escribió Jaikel, quien se encuentra atravesando un proceso de lucha contra el cáncer de pulmón. Carolina también reflexionó sobre lo simbólico del momento, ya que justo estaban realizando una novena cuando sucedió todo, y el mensaje del día parecía tener una conexión directa con lo vivido.