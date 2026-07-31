El maestro y la alumna hacen historia en Santo Domingo

El ráquetbol costarricense escribió una de las páginas más importantes de su historia al conquistar la medalla de oro en la modalidad de dobles mixtos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La pareja conformada por Andrés Acuña y Larissa Faeth derrotó 3-1 a los mexicanos Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya, consiguiendo un resultado histórico que acabó con años de dominio azteca en esta prueba.

La victoria tiene un significado especial, ya que México había impuesto una hegemonía prácticamente absoluta en el ráquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde finales de la década de 1990. Durante más de dos décadas, el país norteamericano se convirtió en la potencia indiscutible de la disciplina, por lo que el triunfo costarricense representa uno de los mayores logros internacionales para este deporte.

Desde el inicio del encuentro, Acuña y Faeth demostraron que estaban preparados para competir de tú a tú ante una de las mejores duplas del continente. Con un planteamiento inteligente, gran comunicación dentro de la cancha y un juego sólido, lograron imponerse por 3-1 para asegurar la medalla de oro.

Tras recibir la presea, Acuña destacó el proceso de aprendizaje que vivió su compañera durante el torneo y aseguró que esa disposición para escuchar fue determinante para alcanzar el primer lugar.

“Ella me prometió que iba a hacer muchos techos empezando y calentando, y es increíble su aprendizaje durante el torneo. Yo creo que eso no lo ha parado de hacer. Ojalá que la gente aprenda que siempre hay que seguir aprendiendo de todo el mundo un poquito. Grandes cosas se consiguen cuando uno escucha”, comentó el costarricense.

Por su parte, Larissa Faeth confesó que todavía le cuesta asimilar lo conseguido y reveló la admiración que siempre sintió por Acuña desde que comenzó a practicar este deporte.

“Todavía estoy como en una nube. Desde el Panamericano en abril no me creo poder estar jugando con él. Era la persona que yo veía cuando era chiquitita y decía: ‘¡Qué chiva cómo gana, cómo juega!’. Ahora compartir la cancha con él y ganar una medalla de oro por Costa Rica me llena el corazón de orgullo y me dan ganas de ganar más todavía”, expresó emocionada.

La conquista también fortalece la destacada participación de la delegación costarricense en Santo Domingo 2026 y confirma el gran momento que vive el ráquetbol nacional, con una generación capaz de competir y vencer a las principales potencias de la región.

El oro conseguido por Acuña y Faeth no solo quedará en la historia por el resultado, sino por el mensaje que deja para el deporte nacional: con trabajo, disciplina y confianza es posible desafiar a las grandes potencias de la región y alcanzar la cima del podio.

Además de cortar la racha de títulos mexicanos, la victoria confirma el crecimiento sostenido del ráquetbol costarricense en el ámbito internacional. La combinación entre la experiencia de Andrés Acuña y el talento de Larissa Faeth fue determinante para alcanzar una de las medallas más valiosas de la delegación nacional en Santo Domingo 2026.