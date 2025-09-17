El futbolista Randy Ramírez, del Municipal Liberia, está muy cotizado, y ya son varios los clubes que han mostrado interés en el extremo izquierdo.

Wilder Eusse, presidente del club liberiano, explicó a Extra Radio 92.3 F.M. cómo marcha el tema “bueno, ya lo han visto y han preguntado por él, sobre todo equipos colombianos, que es donde tengo más contactos. José Luis (Rodríguez, su representante) me ha comentado sobre el interés de un equipo de la MLS, y por medio del profe Cardozo también preguntó un equipo mexicano. Esperamos que en las fechas que faltan pueda elevar su nivel y cotizarse aún mejor”.

Consultado sobre la intención del club respecto al futuro inmediato del jugador, Eusse lo dejó claro “estamos abiertos a una negociación, pero debe ser con un club donde el jugador pueda crecer y desarrollarse de mejor manera. Luego viene el tema económico, pero no solo queremos proyectar a Randy; tenemos otros jugadores que, en dos o tres años, nos van a dar muchísimo”.