Liga Deportiva Alajuelense sale airosa de su visita a la capital de Nicaragua para medirse al Managua F.C. por la Copa Centroamericana. Un resultado final de 1 a 2 les devuelve el alma al cuerpo, pues estaban en deuda con la caída ante los canaleros en el debut.

Con fantasmas en el bus

Alajuelense llegaba a este juego sabiendo que todos los encuentros son distintos, pero no se podían sacar de la cabeza lo que le sucedió al Club Sport Herediano que perdió ante Diriangén por un escandaloso 4 a 2.

Los leones atacaron en los primeros minutos, mas se fueron diluyendo y el control del cuero fue de los hombres del estratega Emilio Aburto.

Carlos Hernández, Juan Barrera y José Martínez hacían fiesta en el ataque y llegaban a incomodar la parte baja rojinegra. Este último fue todo un motorcito que destacó entre los 22 actores. Y es que las esporádicas llegadas erizas tenían a Anthony Hernández como protagonista.

Era tal el acoso sobre la cabaña rojinegra que el portero Washington Ortega sacó su colmillo para pedir que le dieran atención, con tal de sacar agua del bote.

Un gol sobre tiempo

La primera anotación del equipo afincado en El Llano de Alajuela llegó con una equivocación del portero Alyer López. El cancerbero regala la de gajos a la escuadra rojinegra, el mismo López rechaza un tiro de los muchachos de Óscar Ramírez, pero le queda el esférico servido en bandeja de plata a la entrada del área pequeña. Diego Campos ni lerdo ni perezoso pateó y abombó las redes.

En el complemento el juego era para cualquiera de las escuadras, empezaba a ser más parejos, pues los locales dominaron el primer tiempo.

En una carrera por la derecha Juan Barrera se lleva al “londinense” Elián Quesada. Centro perfecto que define el colombiano Carlos Hernández, quien no tenía marca. Se le venían los fantasmas al León con ese gol al 57’.

Entonces “Machillo” se pellizcó y mandó al campo a John Paul Ruiz, Aarón Salazar y Aarón Suárez, tres minutos después. Termina de armar el equipo con los ingresos de Celso Borges y Kenyel Michel al 70’.

Esta Liga se vio mejor, empezó otro juego y la parte física afectaba a la escuadra local.

Fue así como llegó el definitivo 1 a 2 de Kenyel Michel. Marca tras un ingreso al área del otro jovencito Creichel Pérez. Definitivamente los cambios le resultaron al estratega Ramírez Hernández.

Los manudos recuperan los tres puntos perdidos en casa ante Plaza Amador en el Alejandro Morera, en el arranque de la Copa Centroamericana.

Los rojinegros de inmediato deben cambiar el chip porque este domingo a las 5 de la tarde reciben en el Morera Soto a un Club Sport Herediano que viene golpeado de su cotejo en tierra pinolera. Despidieron al técnico Pablo Salazar y de manera interina dirigirá el presidente Jafet Soto Molina. Serán horas para que en el Team presenten a Hernán Medford como su nuevo timonel, después de que se pueda desligar del Marquense de Guatemala.