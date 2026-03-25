El legado continúa: Cristiano Jr. se prueba en Valdebebas

El Real Madrid ha puesto a prueba a Cristiano Ronaldo Jr., hijo del astro portugués Cristiano Ronaldo, con el objetivo de evaluar un posible fichaje para su cantera.

El joven delantero, de apenas 15 años, se entrena con el equipo Sub-16 en la ciudad deportiva de Valdebebas, en lo que representa un paso importante en su desarrollo futbolístico.

Cristiano Jr. actualmente forma parte de las divisiones menores del Al-Nassr, equipo donde juega su padre, pero cuenta con experiencia en academias de alto nivel tras su paso por clubes como el Manchester United y la Juventus. Esta trayectoria ha contribuido a su crecimiento como jugador y a generar expectativas sobre su futuro.

El joven atacante también ha sido convocado por las selecciones juveniles de Portugal, lo que refuerza su proyección internacional.

La posible llegada del hijo de Cristiano Ronaldo al Real Madrid ha despertado gran interés mediático y entre los aficionados, quienes ven en él la oportunidad de seguir el legado de su padre.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra