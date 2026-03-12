El lado personal de “Bocha”

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Fernando “Bocha” Batista aterrizó y de una vez a trabajar. El nuevo DT de la Sele contó su lado más personal.

¿Cómo se ha sentido?

-Contento de poder iniciar el proceso. Conociendo a parte del staff, a la gente, y de verdad muy contento con un recibimiento lindo.

¿Por qué aceptó a la Sele?

-Es una Selección muy importante. No lo dudé ni un minuto. Venía de un proceso de eliminatorias, decidí descansar, pero cuando me dijeron, apunté y quería esto. Ojalá podamos estar a la altura.

Cuéntenos de su familia

-Una familia de bien, de clase media, amante del deporte. Mi padre fue jugador y entrenador, y mis hermanos jugadores. Sergio es muy conocido, campeón del mundo con la Selección. Familia de mucho fútbol, de valores y respeto.

¿Por qué le dicen “Bocha”?

-Me lo puso una persona en el club del barrio, porque yo no decía “dame la pelota”, sino “dame la bocha”, y ahí quedó. No me molesta. A veces me llaman por mi nombre, me dicen Fernando varias veces, pero me dicen “Bocha” y volteo en seguida.

¿Y el cambio generacional?

-No puedo hacerlo de golpe, porque hay que proteger al jugador joven. Ese jugador de experiencia tiene que ser muy importante para ayudar al jugador menor, para que el día de mañana esté bien asentado cuando le toque jugar.

¿Qué tal la liga tica?

Es competitiva, creció mucho los últimos años. Trabajaremos para que siga creciendo y que los jugadores sean más competitivos, que tengan esa salida del país. El reto es aportar nuestro granito de arena. Tenemos que ser socios con los clubes. Si a la Selección le va bien, a los clubes también.