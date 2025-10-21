El lado más humano de Bruce Springsteen llega a los cines

20th Century Studios estrenará SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE, una película biográfica que relata el proceso íntimo de creación del álbum seminal de 1982 de Bruce Springsteen, Nebraska.

La cinta es un drama narrativo que se enfoca en un joven músico en la cúspide del estrellato mundial que lucha contra el aislamiento y los fantasmas de su pasado.

El actor Jeremy Allen White, ganador del Globo de Oro y el Emmy, encarna a Bruce Springsteen.

Foto: 20th Century Studios.

La película ofrece un retrato íntimo y crudo de Bruce Springsteen, despojándolo de la mitología de “The Boss”.

El álbum Nebraska fue grabado en una grabadora de 4 pistas en la habitación del artista en Nueva Jersey, y es considerado una de sus obras más perdurables.

El guionista y director Scott Cooper buscó enfocarse en “Bruce: solo, en una encrucijada, mirando hacia adentro. Antes de los enormes estadios”.

Durante este periodo, entre fines de 1981 y 1982, Springsteen estaba lidiando con la depresión y traumas familiares no resueltos. El director Cooper afirmó que por dentro, Bruce “se estaba desmoronando silenciosamente, experimentando una especie de vértigo emocional”.

Foto: 20th Century Studios.

Esta es la primera vez en 50 años que Bruce Springsteen y su mánager de toda la vida, Jon Landau, “entregan el timón a otra persona” para una película narrativa.

Los detalles

La película fue escrita y dirigida por Scott Cooper, basándose en el libro Deliver Me from Nowhere de Warren Zanes.

Además de Jeremy Allen White (Bruce Springsteen), el reparto incluye a Jeremy Strong como Jon Landau, Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan, Stephen Graham como Doug Springsteen, el padre de Bruce, y Gaby Hoffmann como Adele Springsteen, la madre.

Foto: 20th Century Studios.

Jeremy Allen White fue la única opción para el director Cooper, quien vio en él una mezcla de “intensidad, vulnerabilidad y autenticidad”.

Bruce Springsteen quedó impresionado con la profunda amistad entre Bruce y Jon Landau, la cual es descrita por Cooper como una “historia de amor”. Landau (interpretado por Jeremy Strong) fue fundamental para guiar a Bruce y proteger sus instintos artísticos.

El rodaje se llevó a cabo principalmente en locaciones auténticas de Nueva Jersey y sus alrededores, incluyendo el paseo entarimado y el Convention Hall de Asbury Park, la sala de conciertos The Stone Pony, y el estudio Power Station en Nueva York.