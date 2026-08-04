El laberinto digital de los adultos mayores

Jaime E. García González

Profesor catedrático jubilado UCR-UNED

Hace pocos días escuché una reflexión del pensador y comentarista español Felipe Múgica Pedrejón. Quiero decirlo desde el principio: hago mías sus palabras porque describen con precisión una realidad que vivimos millones de personas, especialmente quienes pertenecemos a generaciones que crecimos en un mundo muy distinto al actual.

No se trata de rechazar la tecnología. Todo lo contrario. Gracias a ella disfrutamos de avances extraordinarios en comunicación, medicina, educación y acceso a la información. El problema aparece cuando la tecnología deja de servir al ser humano y comienza a exigir que el ser humano se adapte a ella, aunque ello implique perder derechos, autonomía y dignidad.

Hoy casi todo exige una aplicación, una contraseña, un código enviado al teléfono, una verificación biométrica o un certificado digital. Pedir una cita médica, consultar una pensión, hablar con el banco o presentar un reclamo se ha convertido, muchas veces, en una carrera de obstáculos.

Quienes nacimos varias décadas atrás aprendimos a resolver los problemas conversando con personas. Existían ventanillas, funcionarios, recibos sellados y alguien dispuesto a explicar un procedimiento. Hoy, en cambio, muchas instituciones parecen haber decidido que el ciudadano debe arreglárselas solo frente a una pantalla.

No todos los adultos mayores tienen dificultades con la tecnología. Muchos la utilizan con admirable destreza e incluso hacen uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, miles de personas no tuvieron esa oportunidad o necesitan más tiempo para adaptarse. ¿Acaso eso los convierte en ciudadanos de segunda categoría? Evidentemente no.

La verdadera modernización no consiste en eliminar la atención humana para reducir costos. Modernizar significa facilitar la vida de las personas, no complicarla.

Cuando una institución pública o una empresa obliga al ciudadano a resolver todo mediante plataformas digitales, sin ofrecer alternativas reales de atención personal, no está innovando: está excluyendo.

Resulta paradójico que quienes trabajaron durante toda su vida, pagaron impuestos, levantaron sus familias y contribuyeron al desarrollo de nuestros países, deban ahora sentirse impotentes porque olvidaron una contraseña o no logran completar un trámite electrónico.

La inclusión digital nunca debería convertirse en imposición digital. La tecnología debe ampliar las posibilidades, no restringirlas.

Debe coexistir con la atención presencial y telefónica, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales como la salud, la seguridad social, los servicios financieros o la relación con las instituciones públicas. Detrás de cada usuario hay una persona. Y detrás de muchas personas mayores existe toda una vida de esfuerzo, experiencia y dignidad. Ninguna aplicación debería hacerlas sentir inútiles o avergonzadas.

Por eso comparto plenamente el mensaje de Felipe Múgica Pedrejón. El verdadero progreso no consiste en sustituir personas por pantallas. El progreso consiste en utilizar la tecnología para hacer la vida más sencilla, más humana y más inclusiva. Porque llegará el día en que los jóvenes de hoy también serán adultos mayores. Entonces comprenderán que la innovación más valiosa quizá no sea la inteligencia artificial ni la aplicación más moderna, sino algo mucho más antiguo y profundamente humano: encontrar al otro lado a una persona que atienda con paciencia, respeto y comprensión.